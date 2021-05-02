Аякс официально оформил 35-е чемпионство Нидерландов
Аякс в поединке 31-го тура чемпионата Нидерландов разбил Эммен и досрочно стал триумфатором первенства. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Нидерландов 2020/21, 31-й тур
Аякс – Эммен – 4:0
Голы: Тимбер, 10, Алле, 61, Ренш, 66, Классен, 74
Аякс на правах фаворита захватил инициативу и вышел вперед благодаря голу Тимбер. После перерыва экс-одноклубник Ярмоленко Себастьян Алле удвоил преимущество, а Ренш и Классен добили соперника, приведя Аякс к победе и официально сделав клуб чемпионом.
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Отметим, что это чемпионство стало уже 35-м для аяксидов в истории – второй ПСВ пока отстает на 15 пунктов за 3 тура до завершения первенства. Добавим, что Аякс оформил золотой дубль в Нидерландах, ранее обыграв Витесс в финале Кубка.
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