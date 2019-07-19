toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аякс официально нашел замену Де Лигту – защитник в 21 год уже сыграл 28 матчей за сборную

22:09 44 Читати українською
Аякс официально нашел замену Де Лигту – защитник в 21 год уже сыграл 28 матчей за сборную
Эдсон Альварес / Америка

Аякс подпишет Эдсона Альвареса на замену Маттейсу Де Лигту, который перешел в Ювентус.

Клуб из Амстердама договорился с мексиканской Америкой о переходе 21-летнего центрального защитника Эдсона Альвареса, сообщает официальный сайт Аякса.

Де Лигт трогательно попрощался с Аяксом: Мне очень жаль покидать родной клуб, я буду скучать за вами

Защитнику осталось только прибыть в Амстердам для прохождения медицинских тестов и подписания соглашения. Отмечается, что контракт будет рассчитан на 5 лет.

К слову, в активе 21-летнего Альвареса уже 28 поединков в составе сборной Мексики. А в прошлом сезоне центрбэк провел за Америку 46 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал ассист.

Перший після Роналду за зарплатою, маленька сума відступних – головні мільйони з трансферу Де Лігта в Ювентус

blog_ava
Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ
00:20
1434
Теги
Аякс Аякс Нидерланды Трансферы Америка Америка Эдсон Альварес Эдсон Альварес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
7
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук