Аякс официально нашел замену Де Лигту – защитник в 21 год уже сыграл 28 матчей за сборную

Аякс подпишет Эдсона Альвареса на замену Маттейсу Де Лигту, который перешел в Ювентус.

Клуб из Амстердама договорился с мексиканской Америкой о переходе 21-летнего центрального защитника Эдсона Альвареса, сообщает официальный сайт Аякса.

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Защитнику осталось только прибыть в Амстердам для прохождения медицинских тестов и подписания соглашения. Отмечается, что контракт будет рассчитан на 5 лет.

К слову, в активе 21-летнего Альвареса уже 28 поединков в составе сборной Мексики. А в прошлом сезоне центрбэк провел за Америку 46 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал ассист.

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