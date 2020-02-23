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Аякс объявил о приобретении бразильского хавбека на замену Зиешу

16:34 68 Читати українською
Аякс объявил о приобретении бразильского хавбека на замену Зиешу
Антони / Fos Sports

После продажи Хакима Зиеша в Челси амстердамский клуб договорился с бразильским Сан-Паулу о переходе атакующего полузащитника Антони.

19-летний игрок молодежной сборной Бразилии перейдет в Аякс 1 июля этого года, информирует официальный сайт клуба.

Челси официально сообщил о переходе Зиеша из Аякса

Амстердамцы заплатят за Антони 15,75 млн евро. Еще 6 миллионов бразильцы могут получить в виде бонусов. Контракт Антони с Аяксом будет рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что Антони дебютировал во взрослом футболе в 2018 году. В прошлом чемпионате Бразилии он сыграл 29 матчей и забил 4 гола.

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