Аякс объявил о подписании центрального защитника Мартинеса

Защитник аргентинского Дефенса и Хустисия Лисандро Мартинес с 1 июля станет игроком Аякса.

Контракт с Мартинесом подписан до 30 июня 2023, с возможностью продления еще на год передает официальный сайт команды.

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21-летний Мартинес является универсальным защитником, и может действовать на разных позициях в обороне. В Аргентине Лисандро выступал за Ньюэллс Олд Бойз (1 матч, 0 голов) и Дефенса и Хустисия (58 матчей, 3 забитых гола). В нынешнем году Мартинес также дебютировал в национальной сборной Аргентины.

Мартинес стал уже четвертым летним новичком Аякса. Ранее были подписаны контракты с Разваном Марином, Кикой Пиери и Кьеллой Шерпеном.

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