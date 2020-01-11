Аякс объявил о переходе Бабеля – нападающий сборной Нидерландов вернулся в родной клуб

Амстердамский Аякс официально объявил о переходе Райана Бабеля из турецкого Галатасарая.

О переходе 33-летнего форварда сообщил официальный твиттер нидерландского клуба. Бабель будет выступать за Аякс на правах аренды до окончания текущего сезона.

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По мнению Бабеля, выступления в чемпионате Нидерландов существенно увеличат его шансы на попадание в заявку команды Рональда Кумана на Евро-2020, ведь тренерскому штабу национальной команды будет проще следить за его формой.

Отметим, что Бабель является воспитанником Аякса. Он выступал за клуб с 2004 по 2007 год, а также в сезоне 2012/13. В отборе к Евро-2020 Бабель сыграл 7 матчей и забил 2 гола.

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