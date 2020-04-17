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Аякс назвал Челси сумму, за какую отпустит Онана

20:13 58 Читати українською
Аякс назвал Челси сумму, за какую отпустит Онана
Андре Онана / Getty images

Голкипер Аякса Андре Онана готов сменить клуб в летнее трансферное окно.

На камерунского вратаря претендуют несколько европейских грандов, среди которых французский ПСЖ, каталонская Барселона и лондонский Челси.

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По информации The Telegraph, наиболее настойчивыми в своих попытках подписать Онана является Челси, который уже контактировал с Аяксом о вероятной сделке. В свою очередь, амстердамцы дали "синим" понять, что отпустят своего исполнителя, только если получат предложение в размере 40 млн евро.

Добавим, что летом в Челси перейдет другой звездный игрок Аякса – Хаким Зиеш, его трансфер уже подтвержден официально. Именно марокканец пытается убедить Челси подписать еще и Онана. Напомним, оба исполнителя вместе с Аяксом сенсационно пробились в полуфинал Лиги чемпионов 2018/19.

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