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Аякс намерен подписать вундеркинда Барселоны

23:32 6 Читати українською
Аякс намерен подписать вундеркинда Барселоны
Педри / Фото ФК Барселона

Оказывается, Аякс может не только продавать талантов в другие европейские гранды, а и покупать их.

17-летний хавбек Барселоны Педри заинтересовал Аякс, амстердамцы намерены выкупить футболиста во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

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Сейчас игрок защищает цвета Лас-Пальмаса на правах аренды. Барселона приобрела юного таланта за 5 млн евро летом 2019-го у того же Лас-Пальмаса.

В нынешнем сезоне Сегунды Педри провел 26 матчей, в которых отметился тремя голами.

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