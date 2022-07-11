Украинский комментатор Виктор Вацко сообщил, что один из украинских вратарей может оказаться в амстердамском Аяксе.

"Вратарский вопрос в Аяксе очень актуален. Как сообщают наши друзья в Амстердаме, Аякс думает решить этот вопрос с помощью голкипера из Украины. Без конкретики. Просто мониторим", – рассказал Вацко в программе Вацко On Air.

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Отметим, что Аякс распрощался с Андре Онана, который покинул клуб на правах свободного агента. Теперь у амстердамцев остались Джей Гортер (22 года), Ремко Пасваар (38 лет) и Мартен Стекеленбург (39 лет). Последние двое, кроме своего почтенного возраста, еще и травмированы.

Напомним, в минувшем сезоне Аякс второй раз подряд стал чемпионом Нидерландов, оформив в общей сложности уже 36-й триумф в Эредивизи.

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