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Аякс начал в сети войну с Рамосом – капитан Реала победил оппонента четырьмя "ударами"

13:08 36 Читати українською
Аякс начал в сети войну с Рамосом – капитан Реала победил оппонента четырьмя "ударами"
Аякс после победы над Реалом / Фото NU.nl

Пресс-служба Аякса решила посоревноваться в чувстве юмора с Серхио Рамосом, но на такой ответ в Амстердаме не ожидали.

Аякс на своей странице в Twitter вспомнил прошлогоднюю победу над Реалом (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, опубликовав фото Душана Тадича, который празднует гол, рядом с фотографией Серхио Рамоса, наблюдавшего за позором своей команды с трибун.

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Капитан Реала ответил амстердамцам фотоколлажем с 4-мя кубками Лиги чемпионов, после чего дискуссия прекратилась.

Напомним, Рамос пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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