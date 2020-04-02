Аякс начал в сети войну с Рамосом – капитан Реала победил оппонента четырьмя "ударами"

Пресс-служба Аякса решила посоревноваться в чувстве юмора с Серхио Рамосом, но на такой ответ в Амстердаме не ожидали.

Аякс на своей странице в Twitter вспомнил прошлогоднюю победу над Реалом (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, опубликовав фото Душана Тадича, который празднует гол, рядом с фотографией Серхио Рамоса, наблюдавшего за позором своей команды с трибун.

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Капитан Реала ответил амстердамцам фотоколлажем с 4-мя кубками Лиги чемпионов, после чего дискуссия прекратилась.

Напомним, Рамос пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

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