Нидерландский гранд вслед за остальными европейскими топ-клубами завершил обновление "гардероба" в летнее межсезонье.

Аякс в сотрудничестве с немецким техническим брендом Adidas разработал третий комплект экипировки на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

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Форма получилась особенной. Она посвящена музыканту Бобу Марли. На футболках черного цвета нанесены полосы фирменных цветов ямайской легенды – зеленая, желтая и красная. На спине же изображены три птицы, символизирующие песню Three Little Birds.

Напомним, сам Боб Марли любил футбол. Вышеупомянутая композиция является гимном болельщиков Аякса, который регулярно включают на стадионе "божьих сыновей".

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