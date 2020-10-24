Амстердамский Аякс поиздевался над Венло в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов, отправив 13 мячей в ворота соперника.

Уже в первом тайме Аякс оформил разгромную преимущество, забив 4 мяча в ворота соперника. А вот после перерыва ужасы Венло продолжились – после удаления Кума амстердамцы забили еще девять раз. Отметим пента-трик Лассина Траоре и дубли Эккеленкампа и Хунтелаара.

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К слову, Аякс набрал 15 очков благодаря этой победе и возглавляет турнирную таблицу, а Венло с 5 пунктами остался десятым, существенно ухудшив разницу мячей.

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