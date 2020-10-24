Аякс "изнасиловал" Венло, установив рекорд чемпионата Нидерландов – видео погрома с 13 голами
20:19 - Читати українською
Амстердамский Аякс поиздевался над Венло в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов, отправив 13 мячей в ворота соперника.
Уже в первом тайме Аякс оформил разгромную преимущество, забив 4 мяча в ворота соперника. А вот после перерыва ужасы Венло продолжились – после удаления Кума амстердамцы забили еще девять раз. Отметим пента-трик Лассина Траоре и дубли Эккеленкампа и Хунтелаара.
Аякс – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча
К слову, Аякс набрал 15 очков благодаря этой победе и возглавляет турнирную таблицу, а Венло с 5 пунктами остался десятым, существенно ухудшив разницу мячей.
Ливерпуль удержал минимальную победу над Аяксом: слабый футбол, топ-матч Фабинью в центре обороны и хороший выход Жоты
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter