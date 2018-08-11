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Аякс и Стандард одержали ничьи - потенциальные соперники Динамо в ЛЧ теряют очки

21:52 20 Читати українською
Аякс и Стандард одержали ничьи - потенциальные соперники Динамо в ЛЧ теряют очки
Аякс – Хераклес / Фото ФК Аякс

Возможные соперники киевского Динамо в Лиге чемпионов, сыграли очередные матчи во внутренних чемпионатах.

В третьем туре чемпионата Бельгии Стандард принимал Серкль Брюгге. Хозяева были явными фаворитами встречи, однако не смогли это показать на поле. Команды показали равную игру, и нанесли минимум ударов по воротам. В итоге, счет открыть так и не удалось.

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В чемпионате Нидерландов только стартовал новый сезон. Аякс принимал Хераклес и неожиданно потерял очки. Уже под занавес матча гости открыли счет, отличился Петерсон. Уже через 4 минуты хозяева сумели сравнять счет, забил Де Лигт.

Чемпионат Бельгии 2018/19, 3 тур

Стандард – Серкль Брюгге – 0:0

Чемпионат Нидерландов 2018/19, 1 тур

Аякс – Хераклес – 1:1

Голы: Петерсон, 84 – Де Лигт, 88

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