Аякс и Стандард одержали ничьи - потенциальные соперники Динамо в ЛЧ теряют очки

Возможные соперники киевского Динамо в Лиге чемпионов, сыграли очередные матчи во внутренних чемпионатах.

В третьем туре чемпионата Бельгии Стандард принимал Серкль Брюгге. Хозяева были явными фаворитами встречи, однако не смогли это показать на поле. Команды показали равную игру, и нанесли минимум ударов по воротам. В итоге, счет открыть так и не удалось.

Лига чемпионов: Динамо сыграет с победителем пары Стандард – Аякс в раунде плей-офф, если пройдет Славию

В чемпионате Нидерландов только стартовал новый сезон. Аякс принимал Хераклес и неожиданно потерял очки. Уже под занавес матча гости открыли счет, отличился Петерсон. Уже через 4 минуты хозяева сумели сравнять счет, забил Де Лигт.

Чемпионат Бельгии 2018/19, 3 тур

Стандард – Серкль Брюгге – 0:0

Чемпионат Нидерландов 2018/19, 1 тур

Аякс – Хераклес – 1:1

Голы: Петерсон, 84 – Де Лигт, 88

Динамо – Славия: более тяжелый соперник, чем Шахтер, справедливый финиш и равные шансы на Лигу чемпионов