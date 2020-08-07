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Аякс готов арендовать Райана Сессеньона после катастрофы в дебютном сезоне за Тоттенхэм

20:13 - Читати українською
Аякс готов арендовать Райана Сессеньона после катастрофы в дебютном сезоне за Тоттенхэм
Райан Сессеньон / Reuters

Хавбек Тоттенхэма Райан Сессеньон может реанимировать карьеру в чемпионате Нидерландов.

Аякс заинтересован в аренде англичанина на сезон 2020/21, сообщает Guardian.

Легенда Тоттенхэма официально присоединился к тренерскому штабу Моуринью

Год назад Тоттенхэм заплатил Фулхэму за Сессеньона 25 млн фунтов, но дебютный сезон Райана вышел провальным – всего 12 матчей во всех турнирах, один гол и один ассист. Моуринью хочет сохранить 20-летнего универсала у себя, но игрок может уйти в аренду для возвращения прежней формы и уверенности. Аякс готов обеспечить Сессеньону время на поле.

Контракт молодого хавбека со "шпорами" рассчитан до лета 2025, нынешняя цена за Transfermarkt – 23 млн фунтов.

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Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Аякс Аякс Англия Райан Райан Сессеньон
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