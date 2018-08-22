toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

21:54 10683 Читати українською
Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов
Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов 2018/19

Аякс и Динамо Киев объявили стартовые составы на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию игры.

Матч и онлайн-трансляция Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартует в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать канал "Футбол 2".

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги Чемпионов

Аякс: Онана – Мизрауи, Де Лигт (к), Блинд, Тальяфико – ван де Беек, Шене, де Йонг – Зиеш, Хунтелаар, Тадич

Запасные: Лампру, Кристенсен, Вубер, Ейтинг, Лабияд, Де Вит, Йонсен

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич – Сидорчук (к), Буяльский, Гармаш – Цыганков, Беседин, Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Че Че, Шепелев, Русин

Аякс – Динамо: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс

live 44'
2 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Аякс Аякс Главное Аякс - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
15
мин
Зенит
19:00
Мольде
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук