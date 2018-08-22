Аякс – Динамо: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги чемпионов

Аякс и Динамо Киев объявили стартовые составы на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию игры.

Матч и онлайн-трансляция Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартует в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать канал "Футбол 2".

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги Чемпионов

Аякс: Онана – Мизрауи, Де Лигт (к), Блинд, Тальяфико – ван де Беек, Шене, де Йонг – Зиеш, Хунтелаар, Тадич

Запасные: Лампру, Кристенсен, Вубер, Ейтинг, Лабияд, Де Вит, Йонсен

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич – Сидорчук (к), Буяльский, Гармаш – Цыганков, Беседин, Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Че Че, Шепелев, Русин

Аякс – Динамо: стартовые составы на матч Лиги чемпионов