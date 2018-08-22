toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Аякс – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

15:22 176 Читати українською
Аякс – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов
Аякс – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Аякс и Динамо сыграют первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Аякс – Динамо состоится 22 августа в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, явным фаворитом во встрече является Аякс. Авторитетная букмекерская контора Bwin предлагает поставить на хозяев с коэффициентом 1.62. В то же время победа гостей маловероятна – коэффициент 6. На ничью выставлен 3.70.

Специалисты William Hill придерживаются аналогичного мнения. Победа Аякса оценена коэффициентом 1.60, тогда как выигрыш Динамо – 5.80, а ничья – 3.75.

Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19 Динамо по сумме двух матчей прошло чешскую Славию (1:1, 2:0), а Аякс одолел бельгийский Стандард.

Ответный матч Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве.

Аякс – Динамо: Тен Хаг рассказал о больном вопросе, кто заменит Нереса и чем опасны киевлян

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
4
час
:
0
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Аякс Аякс Динамо Киев Динамо Киев Аякс - Динамо Киев Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
0
мин
Аякс
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук