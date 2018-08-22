Аякс – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо на выезде сыграет против Аякса в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа в Амстердаме на стадионе Йохан Кройф Арена. Начало – в 22:00.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Поединок Аякс – Динамо смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "Футбол 2", начиная с 21:45." Футбол 24 "проведет текстовую онлайн-трансляцию матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2018/19 Динамо по сумме двух матчей прошло чешскую Славию (1:1, 2:0), а Аякс одолел бельгийский Стандард.

Ответный матч Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве.

Аякс – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов