Шахтер уже сегодня сыграет в гостях с Аяксом в рамках благотворительного турне. Где смотреть онлайн и на каком канале, читайте на Футбол 24.

Благотворительный матч Аякс-Шахтер стартует 26 июля на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме, начало в 21:00 по киевскому времени.

Аякс – Шахтер: где смотреть благотворительный матч

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть на YouTube-канале Шахтера, на платформе Megogo и телеканале Xsport.

Добавим, что "горняки" уже успели сыграть товарищеский поединок с Фортуной Ситтард, расписав результативную ничью 3:3. Также в планах Шахтера еще 2 благотворительных матча – с Утрехтом (30 июля) и Ромой (7 августа).

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