Амстердамская команда не оставила Рейнджерс никаких шансов в первом туре ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Еще до перерыва подопечные Схрёдера сняли все вопросы, забив трижды. Альварес, Бергейс и Кудус оставили автографы в воротах шотландцев. Особого внимания заслуживает гол последнего – Мохаммед эффектным ударом завершил сольный проход.

Лига чемпионов: Аякс за тайм уничтожил Рейнджерс, Спортинг показательно нокаутировал Айнтрахт

По сути, все стало ясно еще после 45-ти минут. Во втором тайме подопечные ван Бронкхорста сократили отставание, однако красивый гол Баришича был отменен из-за офсайда. А вот Аякс забил легитимно – ошибкой гостей воспользовался Бергвейн.

4:0 – Аякс уверенно стартовал в Лиге чемпионов. О Рейнджерс такого явно не скажешь.