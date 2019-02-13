Аякс – Реал: Варан рискует пропустить матч Лиги чемпионов

Защитник "галактикос" Рафаэль Варан может не помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает французское издание L'Équipe, Варан пропустил вечернюю тренировку Реала во вторник. Защитник заболел гриппом и может не успеть восстановиться к матчу против Аякса.

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Отметим, в текущем сезоне Рафаэль не пропустил ни одного матча мадридской команды. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Реалом сыграют сегодня в Амстердаме. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву.

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