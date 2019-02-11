Аякс – Реал: матч рассудит польская бригада арбитров

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между амстердамским Аяксом и мадридским Реалом обслужит Шимон Марциняк с помощниками.

Стало известно, кто будет работать на матче первой стадии плей-офф ЛЧ. Информацию подтвердил официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром будет Марциняк. Роль лайнсменов исполнят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери – Томаш Мусял. С системой VAR будет работать Павел Рачковски, а поможет ему Павел Гиль. Вся судейская бригада из Польши.

Напомним, что матч Аякс – Реал состоится на Йохан Кройф Арене в среду, 13 февраля. Начало поединка в 22:00.

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