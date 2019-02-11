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Аякс – Реал: де Йонг рискует пропустить матч Лиги чемпионов

11 февраля 15:54 111 Читати українською
Аякс – Реал: де Йонг рискует пропустить матч Лиги чемпионов
Фрэнки де Йонг / Sports Illustrated

Полузащитник амстердамского Аякса Фрэнки де Йонг может не сыграть против мадридского Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за проблем с бедром хавбек может пропустить поединок со "сливочными", сообщает Fox Sports.

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Голландец получил травму в матче Эредивизи против Хераклеса (0:1) и был заменен на 79-й минуте. Напомним, что в январе де Йонг подписал контракт с Барселоной. Ряды главного оппонента мадридского Реала 21-летний полузащитник пополнит летом.

В сезоне 2018/19 Фрэнки де Йонг провел уже 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Матч Аякс – Реал состоится на Йохан Кройф Арене в среду, 13 февраля. Начало поединка в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс

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