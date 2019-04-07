Аякс – Ювентус: Роналду готов сыграть в матче

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду успеет восстановиться к первому поединку 1/4 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду вернулся к тренировкам. Сегодня 34-летний португалец часть занятия провел вместе с партнерами по команде, а часть – индивидуально.

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Таким образом Роналду сможет принять участие в дуэли с Аяксом 10 апреля. Форвард точно появится на поле – если не в старте, то со скамейки запасных, уверяет Football Italia.

Роналду получил повреждение 25 марта в матче отбора на Евро-2020 Португалия – Сербия и пропустил поединки Серии А против Кальяри и Милана.

В то же время под вопросом участие в поединке Эмре Джана, который досрочно покинул поле в матче с Миланом. Также планируется, что в Амстердам с командой полетит Дуглас Коста, но о его участии в поединке речь не идет.

Победитель пары Аякс – Ювентус в полуфинале будет противостоять Манчестер Сити или Тоттенхэму.