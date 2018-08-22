Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Милевский, Ярмоленко и будущие звезды АПЛ – как это было в Амстердаме ранее

Ровно 8 лет назад Аякс и Динамо уже играли в Амстердаме в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда это был ответный матч, а поле изобиловало от звезд обеих команд.

Сегодня в 22:00 состоится новая лигочемпионовская дуэль Аякс – Динамо. "Футбол 24" предлагает вспомнить, как это было в прошлый раз в Амстердаме посредством фото и видео. Это было очень мощно. Тогда Динамо также подходило к встрече против голландцев в качестве вице-чемпиона Украины. После домашней ничьей 1:1 команде, которую возглавлял Валерий Газзаев, нужно было во что бы то ни стало забивать. А какие имена были у Аякса тогда! Молодые Грегори ван дер Вил (уйдет затем в ПСЖ), Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген в защите, Кристиан Эриксен в средней линии (все трое сейчас зажигают в АПЛ за Тоттенхэм), еще не такой раскрученный Луис Суарес в атаке.

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С первых минут Динамо бросилось в атаку. Усилиями еще молодых и перспективных Андрея Ярмоленко и Артема Милевского (эх, как же потянуло ностальгией!) были созданы два момента с обоих флангов. Олег Гусев откровенно простил Аякс после еще одной классной передачи игрока, который впоследствии поиграет за Боруссию и Вест Хэм. Затем Милевский разобрался с защитниками и роскошным пасом вывел Гусева один на один, но тот проиграл дуэль Маартену Стекеленбургу.

Хозяева ответили дальним и неточным ударом Луиса Суареса. После прохода Данило Силвы Ярмоленко из пределов вратарской пробил прямо во вратаря. Будущий форвард Барселоны разорвал защиту Динамо, но момент запорол партнер по атаке. Андрей Шевченко сфолил достаточно далеко от своей штрафной. Вертонген пробил, мяч отскочил к Суаресу, а Луис с легкостью обыграл Максима Коваля и пробил в пустые ворота.

Обидный гол ничего особо не менял. Один забитый мяч переводил динамовцев в овертайм. Но и "сыновья бога" добавили. Суарес мощным дальним ударом проверил бдительность Коваля – Максим крутым сейвом вытащил из девятки. У гостей ничего не клеилось в атаке, а в обороне появились дыры. Хачереди запустил удивительную свечу перед штрафной, однако Суарес простил. А вот в другой атаке Эль-Хамдауи уже забивал в пустые ворота – хозяева раскатали в своем стиле.

Нинкович умело подставился, Вертонген привез пенальти, а знаменитый испанец Ундиано Мальенко решился его назначить, хотя в первом тайме простил киевлян за игру рукой Силвы. Шевченко без проблем реализовал 11-метровый, но было уже поздно что-то изменить. В групповой турнир прошел Аякс, а будущий главный тренер сборной Украины тепло обнялся с наставником соперника Мартином Йолом, для которого это был один из последних серьезных успехов. В группе с Реалом, Миланом и Осером его команда заняла третье место и вылетела из ЛЧ.

Интересно, что оба тренера не доработали со своими коллективами даже до конца 2010 года. Газзаева отправили в отставку в Динамо в начале октября, а Йол ушел из Аякса в декабре.

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Лига чемпионов 2010/11, плей-офф квалификации. Ответный матч 27 августа

Аякс – Динамо – 2:1 (по сумме 3:2)

Голы: Суарес, 43, Эль Хамдауи, 76 – Шевченко, 84 (пен.)

Аякс: Стекеленбург, ван дер Виль, Альдервейрелд, Вертонген, Эмануэльсон, Эно, де Зееув, Де Йонг, Эриксен (Сулеймани, 74), Суарес, Эль Хамдауи (Оойер, 85)

Динамо: Коваль, Данило Силва, Михалик, Хачериди, Попов, Вукоевич (Андре, 87), Еременко, Гусев (Нинкович, 77), Ярмоленко, Шевченко, Милевский (Гильерме, 85)