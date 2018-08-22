Аякс – Динамо: Шевченко поддержит киевлян в Амстердаме

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

Аякс будет бороться с Динамо за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Эту встречу посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в очередной раз посмотрит в деле потенциальных кандидатов в национальную команду, сообщает издание Команда 1.

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Стартовый свисток на Йохан Кройф Арене прозвучит в 22:00.

Напомним, что в Лиге наций "сине-желтые" стартуют 6 сентября с выездного поединка против Чехии. А 9-го числа украинцы во Львове сыграют со Словакией.

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