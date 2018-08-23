Аякс – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Игра началась неудачно. Было давление со стороны болельщиков, ошибка. Затем мы сравняли счет после стандартного положения. Был еще тот эпизод при счете 1:1 в Цыганкове, но я еще не видел видео. Да, возможно, в первом тайме была какая-то неуверенность в плане контроля мяча. в середине поля у нас не было такого контроля мяча.

Аякс – Динамо – видео голов

То, что касается замены Гармаша, то менять в первом тайме игрока не хотелось, хотя не вошел Денис в эту игру ни в психологическом плане, ни в плане игры на своей позиции.

Что касается выхода из обороны, то все равно пытались выходить через средний и короткий пас. Ведь соперник пытался накрывать большой группой. Но, к сожалению, тот же Гармаш наоборот делал большинство для команды-соперника. И просто бить мяч на Беседина, когда под ним никого нет – смысла не было.

У нас были и неплохие выходы из обороны, эпизодически в первом тайме. Во втором тайме стало понятно, что это значит, когда ты дисциплинированно выполняешь требования и играешь на своей позиции.

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Что касается фланговых передач, то почему держались вместе и не играли персонально, не чувствовали игроков. На это мы также обратили внимание.

Если абстрагироваться от результата, то, конечно, шанс есть. В Киеве нужно будет больше внимания уделить атаке, но и не забывать об обороне. Как показал второй тайм, когда мы владеем мячом, то соперник тоже не любит его отбирать.

В Киеве будет совсем другая игра и все равно все будет решаться в Киеве", – сказал он на пресс-конференции после матча в Амстердаме.