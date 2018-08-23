Аякс – Динамо: поражение киевлян вызвало панику в Барселоне – реакция голландских СМИ на матч квалификации ЛЧ

Аякс победил Динамо в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" собрал реакцию СМИ из Нидерландов, которые хвалят свою команду за поединок против киевлян.

Динамо проиграло Аяксу в Амстердаме в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19. Пропустив быстрый гол, киевляне смогли сравнять счет, однако еще в первом тайме пропустили дважды и уступили со счетом 1:3.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Этот результат делает Аякс фаворитом на выход в групповой турнир Лиги чемпионов перед ответным матчем в Киеве. "Футбол 24" собрал реакцию голландских СМИ, которые отмечают Аякс и считают его явным фаворитом перед поединком в Украине.

"Большой шаг к Лиге чемпионов. Теперь Аякс занимает лидирующие позиции в борьбе за групповой этап. Единственный недостаток в матче – желтая карточка Тальяфико, которая помешает ему сыграть в Киеве.

Ван де Беек забил самый быстрый гол Аякса в еврокубках за последние 15 лет – уже на 76-й секунде поединка. Быстрее отличался только Ван дер Мейде (на 37-й секунде). Этот гол может стать началом успеха, если Аякс удержит этот результат в Киеве", – отмечает De Telegraaf.

"Отличная игра в Амстердаме на переполненном стадионе. Тадич – едва ли не лучший игрок в Нидерландах прямо сейчас. Он делал с оппонентом практически все, что хотел. Великолепная инвестиция для клуба.

Аякс 1,5 ногами в Лиге чемпионов. Отличный первый тайм и уверенное держание результата во втором. Очень важный результат и с финансовой точки зрения – выход в групповой турнир Лиги чемпионов принесет минимум 25 млн евро.

Аякс – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

После победы Аякса над Динамо Барселона запаниковала. После этой весомой заявки на выход в групповой этап Лиги чемпионов шансы на переход Фрэнки де Йонга в каталонский клуб выглядят призрачными", – пишет Soccernews.nl.

Напомним, Барселона рассчитывала подписать де Йонга уже этим летом в случае невыхода Аякса в Лигу чемпионов. Успех амстердамцев во вчерашнем матче может отложить трансфер до следующего года.

"Отличный результат перед ответным поединком против Динамо в Киеве. 2 гола – хороший задел перед ответным матчем", – считает Ziggo Sport.

"Победа со счетом 3:1 приблизила мечту для Аякса. Опять одним из героев стал Душан Тадич, который забивает во втором матче подряд. Клуб точно не зря подписал этого игрока из АПЛ. Счет мог быть и 4:1, но и такой результат следует считать довольно успешным. Этот счет позволяет с оптимизмом смотреть в будущее перед матчем в Киеве", – отмечает Ed.nl.

Похожие мысли и у Fox Sports: "Отличная стартовая позиция перед матчем в Украине. Ван де Беек классно заменил Нереса, забив быстрый гол, который имел чрезвычайно большое значение. Аякс – фаворит в борьбе за Лигу чемпионов", – считает издание.

Напомним, ответный матч Динамо – Аякс состоится 28 августа.

Аякс – Динамо: первый провал в сезоне, детские подарки и... сохранение шансов на Лигу чемпионов