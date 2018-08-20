toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аякс – Динамо: матч будет обслуживать бригада арбитров из Франции

16:11 56 Читати українською
Аякс – Динамо: матч будет обслуживать бригада арбитров из Франции
Клеман Тюрпен / фото из соцсетей

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между Аяксом и Динамо.

Обслуживать поединок будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Тадич: В паре Аякс – Динамо нет фаворита

Помогать ему на линиях будут Николя Дано и Сириль Грингор, четвертый арбитр – Гийом Дебар.

Напомним, первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа, в Амстердаме. Начало встречи в 22:00.

"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
2
дн
:
4
час
:
32
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Аякс Аякс Арбитры Клеман Тюрпен Клеман Тюрпен Аякс - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук