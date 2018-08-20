Аякс – Динамо: матч будет обслуживать бригада арбитров из Франции

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между Аяксом и Динамо.

Обслуживать поединок будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему на линиях будут Николя Дано и Сириль Грингор, четвертый арбитр – Гийом Дебар.

Напомним, первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа, в Амстердаме. Начало встречи в 22:00.

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