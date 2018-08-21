Аякс – Динамо: киевляне прибыли в Амстердам

Киевское Динамо прибыло в столицу Нидерландов, где завтра проведет матч против Аякса в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня, 21 августа, игроки и тренерский штаб киевского клуба прилетели в Амстердам.

После перелета, который продолжался примерно 3 часа, футболисты отправились в отель Intercontinental Amstel Amsterdam, затем в 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву) пройдет предматчевая пресс-конференция и тренировка команды.

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Главный тренер взял в Амстердам 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.