Аякс – Динамо: Денисов подтвердил, что телеканалы "Футбол" покажут оба матча

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов подтвердил информацию, что поединки киевского Динамо и амстердамского Аякса в плей-офф раунде Лиги чемпионов покажут именно они.

Директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов подтвердил Футбол 24, что они будут транслировать матчи киевского Динамо против Аякса в решающем раунде плей-офф Лиги чемпионов.

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"Да, это соответствует действительности. Все остальное мы прокомментируем позже", – сказал он.

Как известно, каналы "Футбол" и "Медиа Группа Украина" пока официально не подтверждали и не комментировали эту информацию, однако в телепрограмме на сайте каналов "Футбол 1/2" указано, что матч Аякс-Динамо будет транслироваться на канале "Футбол 2" 22 августа в 21:45. Также в эфире будет традиционная программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется в 21:00 и продолжится после завершения матча в 23:55.