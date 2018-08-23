Аякс – Динамо: матч посетили 400 болельщиков киевлян

Стало известно, сколько болельщиков Динамо поддержали киевлян в Нидерландах.

На матче плей-офф Лиги чемпионов Аякс – Динамо присутствовало 400 болельщиков гостей, сообщает Динамомания. Встреча состоялась на Амстердам Арене, которая вмещает около 53 тысяч зрителей.

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Заметим, что кроме обычных болельщиков матч посетил и главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

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Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало в 22:00.