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Аякс – Динамо: матч посетили 400 болельщиков киевлян

10:56 31 Читати українською
Аякс – Динамо: матч посетили 400 болельщиков киевлян
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Стало известно, сколько болельщиков Динамо поддержали киевлян в Нидерландах.

На матче плей-офф Лиги чемпионов Аякс – Динамо присутствовало 400 болельщиков гостей, сообщает Динамомания. Встреча состоялась на Амстердам Арене, которая вмещает около 53 тысяч зрителей.

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Заметим, что кроме обычных болельщиков матч посетил и главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

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Напомним, Динамо проиграло выездной матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса со счетом 3:1. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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