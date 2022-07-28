Вчера после матча Лиги конференций АИК – Ворскла (2:0) шведские болельщики решили поддержать своих коллег из Украины. Фаны полтавчан стояли у одного из выходов со стадиона, и поклонники АИКа устроили им овации.

Ворскла скандально проиграла АИКу – старые проблемы футбола Скрипника стоили еврокубков, а УЕФА нужны технологии

Напомним, Ворскла была вынуждена оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций провести на выезде. Подопечные Виктора Скрипника выиграли первую игру, но по сумме обоих поединков уступили АИКу и завершили еврокубковый сезон.