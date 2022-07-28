АИК – Ворскла: шведы устроили овации для украинских болельщиков – трогательное видео
13:30 - Читати українською
Фаны АИКа понимают, в каком положении оказались украинцы из-за военной агрессии россиян.
осн. час ( 1 : 0 )
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Вчера после матча Лиги конференций АИК – Ворскла (2:0) шведские болельщики решили поддержать своих коллег из Украины. Фаны полтавчан стояли у одного из выходов со стадиона, и поклонники АИКа устроили им овации.
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Напомним, Ворскла была вынуждена оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций провести на выезде. Подопечные Виктора Скрипника выиграли первую игру, но по сумме обоих поединков уступили АИКу и завершили еврокубковый сезон.
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