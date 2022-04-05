С момента полномасштабного вторжения российских войск миллиардер сосредоточил усилия своего бизнеса на том, чтобы помогать Украине выгнать оккупантов со своих земель.

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За 40 дней войны компании SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК Шахтер оказали помощь на 1,4 миллиарда гривен (около 48 млн долларов), сообщает официальный сайт донецкого клуба. В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским, а также поддержка ВСУ и ТРО.

Напомним, что до последнего времени футболисты Шахтера также были вовлечены в волонтерскую деятельность. Однако недавно "горняки" получили разрешение уехать за границу, где будут проводить товарищеские матчи с сильнейшими командами Европы, чтобы собрать средства для помощи армии.

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