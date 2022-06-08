"Сегодня Украина переживает тяжелые времена. Уже более 3 месяцев идет война против России за нашу независимость, за наши города, за наших людей, детей, за наше будущее. Война идет сразу на нескольких фронтах: военном, экономическом, информационном, дипломатическом. Тяжелое время важно быть сплоченными, доверять и помогать друг другу.

Ахметов выделил Украине 100 млн евро – большую часть уже потратили

ФК Шахтер приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги по поводу проведения следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В связи с этим президент клуба Ринат Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола в размере 60 миллионов гривен.



Принцип солидарности является основой европейского футбола. Убеждены, помогая, мы становимся только сильнее и делаем сплоченнее нашу дружную футбольную семью. Вместе – победим", – говорится в заявлении на сайте "горняков" .