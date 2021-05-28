"Кого хотел бы видеть нашим соперником в условном финале ЛЧ? Прежде всего, хотелось бы, чтобы в финале была команда, которую мы обыграем. Почему? Потому что когда вы куда-то идете и думаете: я хотел бы встретиться, например, с Реалом и обыграть его...

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Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, и Манчестер Юнайтед сегодня тоже показывают хорошую игру. Хотелось бы встретиться там с такой командой, чтобы игра была яркой и красивой, но кубок должен быть наш – это важно. То есть хотелось бы выиграть. Дойти до этого, а там уже неважно – слабых там не бывает!" – резюмировал Ахметов в интервью Shakhtar TV.

Добавим, что в сезоне 2020/21 Шахтер завершил свои выступления в Лиге чемпионов на стадии группового этапа. "Горняки" дважды победили Реал, однако этого хватило только для третьего места.

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