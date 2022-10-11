"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья! Мы вместе прожили один из самых коротких, но в то же время невероятно тяжелых сезонов в истории мирового футбола. Сезон таких испытаний и вызовов, с которыми раньше не сталкивалась ни одна страна. Первый и, искренне надеюсь, единственный чемпионат Украины, который так и не был доигран.

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Сезон для нас закончился 24 февраля 2022 года – в день, когда началась война. В такие моменты футбол отступает на очень-очень дальний план, а единственной и важнейшей целью становится другая победа – победа над агрессором и захватчиком. С момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину мы все объединены одной целью – победить в войне и вернуть все оккупированные врагом земли. И все, что мы делали после 24 февраля, было подчинено этой цели. Все наши усилия были направлены на помощь Украине и украинцам.

Шахтер провел благотворительные матчи в разных странах, чтобы рассказать миру правду о войне в Украине. Мир должен знать, что происходит в нашей стране. Каждый человек на планете должен понимать, через какие испытания проходит украинский народ на пути к своей свободе и независимости ради мира и спокойствия всей Европы. Показать и донести эту правду – наша цель и наша миссия. Благотворительные матчи также позволили собрать значительные средства для помощи украинцам – военным, медикам, мирным жителям, детям. Клуб организовал Shelter Centre на Арене Львов, который оказывает поддержку тысячам переселенцев со всей Украины. Отдельно мы помогаем семьям, которые взяли под опеку, мы помогаем детям, потерявших родителей в этой войне.

И эта помощь будет продолжаться. Мы будем поддерживать украинский футбол: мною было принято решение о выделении 60 миллионов гривен для помощи клубам и футбольным проектам в Украине. Мы будем поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается – украинских детей, оставшихся без родителей. Потому что дети – это будущее страны и украинской нации. Мы будем помогать в реабилитации украинских военных, которые ценой собственного здоровья защищают Украину и сейчас нуждаются в лечении и восстановлении. Мы будем поддерживать переселенцев и оказывать всю необходимую гуманитарную помощь мирным жителям. Еще раз хочу подчеркнуть: мы всегда помогали, помогаем и будем помогать – столько, сколько будет необходимо для победы Украины.

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За долгие месяцы войны полностью изменилась наша жизнь, изменилась наша страна, изменился весь мир. Шахтер тоже очень сильно изменился. Клуб покинули легионеры – игроки, без которых еще полгода назад невозможно было представить команду. Но пришли новые футболисты – сильные и талантливые украинцы, многие из которых являются воспитанниками нашей Академии.

Мы также пригласили на пост главного тренера команды Игора Йовичевича. Это хорватский наставник с европейским менталитетом и по-украински храбрым сердцем. Он готов быть в Украине и вместе с украинцами разделять все трудности и опасности. Это заслуживает глубокого уважения. Поэтому я верю в Игора и его идеи, верю в тренерский штаб, верю в нашу команду. Я верю в молодой, амбициозный, украинский Шахтер. И я знаю, что в каждом турнире, в каждом матче мы будем сражаться не только за клуб, но и за нашу страну.

Но сильнее всего я верю в победу Украины. В победу добра над злом, в торжество правды, справедливости и силы духа украинского народа. Сегодня все наши мысли и усилия направлены на эту победу, и мы продолжим делать все, что в наших силах, дабы ее приблизить. Я верю, что вскоре наступит тот день, когда мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк и встретимся все вместе на нашей Донбасс Арене", – цитирует Ахметова сайт Шахтера.