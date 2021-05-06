Forbes Украина обновил прошлогодний рейтинг самых богатых украинцев. Лидером ожидаемо стал Ринат Ахметов, который солидно увеличил свой капитал – состояние президента Шахтера составляют 7,6 млрд долларов. Для сравнения, в прошлом году капитал Ахметова оценили в 2,8 млрд долларов.

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Кроме него, в топ-10 оказались такие люди, известные футбольному миру: владелец полтавской Ворсклы Константин Жеваго (3 место, 2,4 млрд долларов), экс-президент Днепра Игорь Коломойский (4 ступень, 1,8 млрд долларов), вице-президент УАФ Александр Герега и его супруга Галина (6 позиция, 1,7 млрд долларов), Вадим Новинский (8 ступенька, 1,4 млрд) и Александр Ярославский (9 место, 820 млн).

Отметим, что только 8 человек в рейтинге являются долларовыми миллиардерами. В общем состояние сотни самых богатых людей Украины оценили в 44,5 млрд долларов США. Весь рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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