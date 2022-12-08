Президент Шахтера Ренат Ахметов рассказал, где взял свои первые большие деньги.

"Могу честно вам сказать: свой первый капитал я заработал, играя в карты.

"Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом": Ахметов удивил откровенным признанием

И я узнал, что карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", – сказал Ахметова The Washington Post.

Напомним, украинский бизнесмен после начала полномасштабного вторжения России в Украину потерял значительную часть своего состояния – бизнес-империя олигарха подешевела более чем вдвое.

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