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Ахметов: Шахтер мог пригласить Каштру еще в прошлом сезоне

18:44 33 Читати українською
Ахметов: Шахтер мог пригласить Каштру еще в прошлом сезоне
Ринат Ахметов и Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов в восторге от назначения Луиша Каштру главным тренером донецкого клуба.

"Мы говорим Луишу добро пожаловать. Я очень доволен, что этот специалист сегодня с нами и является главным тренером Шахтера.

Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера

Почему именно он? Как вы помните, год назад мы вели переговоры с Паулу о продлении контракта. Мы могли договориться, а могли не договориться.

Если бы мы не договорились, я очень сильно хотел пригласить именно Луиша Каштру. Мои помощники, наш менеджмент всегда внимательно следят за тренерскими идеями.

Они говорили о том, что этот специалист подходит под нашу философию и стиль игры и будет радовать наших болельщиков яркой, атакующей, красивой и победной игрой. У него прекрасные идеи. Это очень сильный специалист. Мы связываем с ним большие надежды, и я убежден, что у него получится", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

Напомним, по итогам прошлого сезона Шахтер победил в УПЛ, а также завоевал Кубок Украины.

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