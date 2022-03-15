Ринат Ахметов сохранил первое место отечественного рейтинга Forbes, хотя потери колоссальны. В феврале состояние президента Шахтера составляло 13,7 млрд долларов, а в марте уже 4,2 млрд.

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Почётный президент Ворсклы Константин Жеваго также серьезно пострадал, "упав" с 2,1 млрд до 1,3. Те же 800 млн долларов потерял и бывший владелец Днепра Игорь Коломойский, у которого теперь ровно миллиард. Один из мощнейших ударов ощутил Вадим Новинский (бывший владелец Севастополя) – с 3,5 млрд до 1,3. Супруги Гереги (спонсируют сборную Украины и управляют футбольным Эпицентром) вообще потеряли статус миллиардеров – война забрала 1,3 млрд, поэтому теперь у них осталось всего 500 млн долларов.

Напомним, 24 февраля Россия начала подлое вторжение в Украину. Оккупанты разрушают инфраструктуру и наносят огромный ущерб, однако это не ломает мужество нашего народа и героических солдат.

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