"Не знаю, миф это или легенда, но я когда-то слышал, что Ахметов сам вроде говорил, что пока он в Шахтере, то у них всегда будет тренер-легионер. По моей информации, сейчас как никогда близко, Ахметов может изменить эту традицию. Что его заставляет? Александрия и Руслан Ротань.

Леоненко: Я бы на месте Ахметова его давно из Шахтера выгнал

Я удивлен, потому что еще месяц назад в шорт- или лонглисте Шахтера были только иностранцы. Арда Тураны, Эдины Терзичи и все остальные. Сейчас, насколько я знаю изнутри клуба, Ринат Ахметов реально рассматривает лично и хочет Руслана Ротаня. Возможно, даже и доверится ему", – рассказал Бурбас на своем YouTube-канале.

Напомним, последним украинским постоянным тренером Шахтера был Валерий Яремченко в сезоне 2002/03. После него "горняков" возглавляли немец Бернд Шустер, румын Мирча Луческу, португальцы Паулу Фонсека, Луиш Каштру, итальянец Роберто Де Дзерби, хорват Игор Йовичевич, голландец Патрик ван Леувен, а сейчас еще один хорват Марино Пушич.

Дончане неудачно проводят нынешнюю кампанию, вылетев на основной стадии ЛЧ и фактически потеряв шансы на защиту титула в УПЛ. Ротань же построил сенсационную Александрию, которая идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, бросив вызов Динамо.

"Надо быть дураком, чтобы упустить титул": Динамо крутит педали на месте, Пушич должен остаться, слова экс-жены СаШо