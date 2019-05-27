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Ахметов рассказал, почему отпустил Ракицкого в Зенит

15:31 394 Читати українською
Ахметов рассказал, почему отпустил Ракицкого в Зенит
Ярослав Ракицкий / фото: ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов позволил Ракицкому покинуть команду ради развития других молодых игроков.

"Ярослав набрал меня и сказал: "Если вы позволите, я хотел бы уйти". Но вы поймите, у нас есть еще Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее Шахтера.

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Если Ракицкий хочет уйти, и я его не отпускаю, я закрываю дорогу другим игрокам. Я хочу поблагодарить его за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол.

Может ли Шахтер купить защитника из Европы? Конечно, это возможно. Все может быть, если нас заставит жизнь. Но мне кажется, что у нас сегодня очень хорошая линия обороны. У нас сегодня сильные игроки. Вы посмотрите, как мы раньше играли, и как сейчас.

Я не видел еще Бондаренко в игре, которого мы приобрели в Александрии, и очень силен наш Бондарь. Он молодой, воспитанник нашей академии, и его все хвалят", – поделился Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

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Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Шахтер Шахтер Ринат Ахметов Николай Матвиенко Николай Матвиенко Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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