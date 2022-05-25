– Морально я был готов к началу войны. О возможном вторжении россии говорили все наши западные друзья на протяжении четырех месяцев. Войну я встретил в своей постели в Киеве. Помощник меня разбудил и сказал – просыпайтесь, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался.

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После встречи с Президентом 23 февраля я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Они в большинстве своем, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот вопрос – почему я не уехал сразу. Вам отвечу так же, как и им – войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и сразу вернуться – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески.

– После полномасштабного вторжения РФ ваши высказывания стали более радикальными, чем раньше. С чем это связано? Не боитесь ли стать мишенью для спецслужб РФ? Ваши коллеги по большому бизнесу, например Игорь Коломойский или Сергей Левочкин с 24 февраля "набрали в рот воды" и молчат.

– 24 февраля россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине – это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо, – ответил Ахметов в интервью НВ.

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