У Рината Ахметова есть амбициозные планы относительно своего футбольного детища. Пока президент "горняков" не собирается ни покупать новый клуб, ни продавать этот.

"Сколько я вложил денег? Это не главное. Главное, что я чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол меня заставил немного понервничать.

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Сколько клуб сегодня стоит? Чтобы понять, сколько он стоит, его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу дальше инвестировать в Шахтер. Я хочу вкладывать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем демонстрировать яркий, атакующий, смелый футбол.

Клуб не продается, инвестировать в него буду. Буду инвестировать много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в футбол, который хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что что-то покупаю. Нет. Мое сердце с Шахтером, и я уверен, что так будет всегда", – подытожил Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Ринат стал президентом донецкого коллектива в 1996 году. Самым большим достижением команды за это время был триумф в Кубке УЕФА в 2009 году.

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