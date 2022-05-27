Ахметов принял решение относительно Мудрика – звездочка Шахтера был в шаге от перехода в немецкий гранд
Журналист Игорь Цыганык описал позицию руководства Шахтера по трансферу Михаила Мудрика.
"Как сказал, подчеркиваю, директор клуба по футболу Дарио Срна, президент Шахтера принял решение не продавать Мудрика этим летом. Поэтому, скорее всего, Мудрик будет играть в Лиге чемпионов в составе Шахтера.
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Он действительно был близок к Байеру. Главное, что этот парень очень хотел перейти в немецкую команду. Я знаю, что на него может подействовать такое решение президента, но у него действующий контракт. На сегодняшний момент есть решение не продавать Мудрика", – заверил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает хавбека в 4 млн евро.
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