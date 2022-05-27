"Как сказал, подчеркиваю, директор клуба по футболу Дарио Срна, президент Шахтера принял решение не продавать Мудрика этим летом. Поэтому, скорее всего, Мудрик будет играть в Лиге чемпионов в составе Шахтера.

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Он действительно был близок к Байеру. Главное, что этот парень очень хотел перейти в немецкую команду. Я знаю, что на него может подействовать такое решение президента, но у него действующий контракт. На сегодняшний момент есть решение не продавать Мудрика", – заверил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, а Transfermarkt оценивает хавбека в 4 млн евро.

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