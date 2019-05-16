Ахметов поздравил Шахтер с победой в Кубке Украины

Президент Шахтера Ринат Ахметов поздравил команду с победой над Ингульцом (4:0) в финале Кубка Украины.

"Дорогие друзья! Поздравляю игроков, тренерский штаб, работников клуба, наших болельщиков, всю большую футбольную семью Шахтера с красивой, бескомпромиссной победой в финале Кубка Украины!

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

Тринадцатый раз в своей истории наша команда добивается этого почетного трофея. Сегодня Шахтер стал первой командой в Украине, которая выигрывает Кубок четыре года подряд. Лучшая традиция, достойная большой гордости и уважения.

За каждым трофеем стоит огромный-огромный труд. Я хочу поблагодарить всех, кто каждый день работал на победу: тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой, игроков, медицинский персонал и менеджмент клуба. А самое главное – наших болельщиков. Без вашей поддержки не было бы наших успехов. Я говорю каждому из вас спасибо за то, что верите в Шахтер.

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Радовать болельщиков красивой игрой и новыми победами – наша главная цель. Шахтер никогда не остановится на достигнутом, продолжит демонстрировать яркий футбол, продолжит выигрывать титулы и трофеи!

С победой, дорогие друзья! С Кубком!", – цитирует Ахметова сайт каналов Футбол 1/2.