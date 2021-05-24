"Ровно 85 лет назад свой первый официальный матч в чемпионате СССР провела команда угольщиков Донбасса под названием Стахановец. С этого матча началась великая история нашего любимого клуба – донецкого Шахтера. За эти 85 лет наш клуб прошел непростой путь. Были взлеты и падения. Громкие триумфы и досадные поражения. Моменты радости и моменты печали. Но какие бы трудности не встречались на пути Шахтера, он всегда преодолевал их с честью и становился только сильнее.

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За каждым триумфом Шахтера стоят люди. Поэтому в этот день мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие и становление клуба. Каждого футболиста, который на протяжении прошедших 85 лет прославлял нашу команду на поле. Каждого тренера, который формировал неповторимый игровой стиль нашей команды. Каждого доктора, научного сотрудника, члена административного персонала. Всех, кто не попадает в объективы телекамер, но без которых успех Шахтера был бы невозможен.

И, конечно же, мы благодарим наших болельщиков. Без вас футбол невозможен. Наш клуб играет и побеждает ради вас. Ваша поддержка всегда заряжает футболистов энергией и придает сил даже в самых трудных матчах. Каждый трофей, каждая победа была добыта благодаря вам и вашей поддержке. Так было все 85 лет, и так будет всегда. К сожалению, свое 85-летие Шахтер встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной Донбасс Арены, на которой приходилось непросто любому сопернику Шахтера. Но я верю, что на Донбасс Арене снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев.



Шахтер добыл много ярких и важных побед. Но лучшая победа – это следующая победа. Мы не останавливаемся на достигнутом. Шахтер – клуб с наивысшими амбициями. Наша планка установлена очень высоко, и мы не имеем права ее опускать. Поэтому самые громкие триумфы Шахтера еще впереди", – цитирует Ахметова официальный сайт "оранжево-черных".

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