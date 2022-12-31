"Мы все с нетерпением ждем наступления нового года и подводим итоги года уходящего. Для нашего клуба 2021-й стал годом важных перемен, серьезных вызовов и больших стремлений. В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к Шахтеру. Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает Шахтер еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений.

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Именно такой футбол любите и цените вы наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает Шахтер еще сильнее, успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и высоких достижений. Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые долгие годы играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентинью – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю Шахтера. Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и, самое главное, за яркие эмоции!

Сегодня можно твердо сказать, что Шахтер готов к переменам, потому что бывших лидеров сменяют очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие другие – это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия – стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Однако это начало большого пути. Успех обеспечит только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.

К новому, 2022 году, Шахтер идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны: побеждать, побеждать и снова побеждать. Мы будем демонстрировать интеллектуальный футбол, радовать болельщиков красивой атакующей игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим получить Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, всех нас ждет яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все, чтобы он стал для нас успешным!

Я поздравляю болельщиков Шахтера, сотрудников клуба с грядущим Новым годом! Пусть он принесет вам много приятных моментов и радостных эмоций, пусть он будет полон больших побед и достижений, пусть в ваших домах царят счастье и тепло, а в ваших сердцах – гармония и любовь. Крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим близким", – отметил Ахметов в комментарии официальном сайте Шахтера.

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