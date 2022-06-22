"Ахметов потом его искал по всей трибуне": Маркевич вспомнил победу над Шахтером Луческу и реакцию Ярославского
Бывший наставник Металлиста Мирон Маркевич рассказал, как президент харьковского клуба Александр Ярославский праздновал победу над Шахтером на Донбасс Арене.
"Бывало ли, что не хотел руку давить другому тренеру, команде которого уступили? Да нет, такого не было, по крайней мере, у меня. Не было ли, что я хотел украсть шапку у Луческу? Шапку нет...
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Мы его раз обыграли в Донецке с Металлистом, так он не мог поверить. Ярославский же сидел там наверху на трибуне с Ахметовым, мы забили второй гол, он минут за 15 до конца встал и ушел с трибуны. Ахметов потом его искал по всей трибуне", – рассказал Маркевич на стриме "Культурна оборона".
Отметим, что эта победа в 2011 году стала единственной для Металлиста с Мироном Богдановичем над Шахтером Луческу. Матч завершился победой Металлиста 2:1, за харьковчан тогда забивали Вильягра и Торсильери, в составе "горняков" единственный гол в активе Мхитаряна.
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