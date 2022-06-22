"Бывало ли, что не хотел руку давить другому тренеру, команде которого уступили? Да нет, такого не было, по крайней мере, у меня. Не было ли, что я хотел украсть шапку у Луческу? Шапку нет...

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Мы его раз обыграли в Донецке с Металлистом, так он не мог поверить. Ярославский же сидел там наверху на трибуне с Ахметовым, мы забили второй гол, он минут за 15 до конца встал и ушел с трибуны. Ахметов потом его искал по всей трибуне", – рассказал Маркевич на стриме "Культурна оборона".

Отметим, что эта победа в 2011 году стала единственной для Металлиста с Мироном Богдановичем над Шахтером Луческу. Матч завершился победой Металлиста 2:1, за харьковчан тогда забивали Вильягра и Торсильери, в составе "горняков" единственный гол в активе Мхитаряна.

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