"После первого тайма игры с Реалом мы увидели счет 0:3. Было немало нашей молодежи, воспитанников академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть больше! И дома мы их обыграли 2:0. В этом году в Лиге чемпионов мы сыграли замечательно с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из сложной группы.

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Это было замечательно. Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков" со ссылкой на Shakhtar TV.

К слову, "оранжево-черные" расположились на 2 строчке турнирной таблицы УПЛ, а чемпионство оформило Динамо. В Кубке Украины Шахтер вылетел от Агробизнеса, матч за Суперкубок "горняки" проиграли киевлянам, а в ЛЕ коллектив Луиша Каштру уступил Роме.

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