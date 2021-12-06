"Зимние трансферы? Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед СМИ, что мы кого-то купили. Мы хотим купить не для видимости, а для усиления.

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Поэтому если мы увидим игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем увлекаться – мы обязательно это сделаем", – сказал Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

На сегодняшний день Шахтер потерял шансы на евровесну, а в турнирной таблице УПЛ "горняки" лидируют.

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